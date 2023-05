Ferreira do Zêzere organizou iniciativa sobre maus--tratos na infância

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Ferreira do Zêzere associou-se à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens que assinalou em Abril o Mês da Prevenção dos Maus-tratos na Infância, através de diversas acções de sensibilização. Laços azuis gigantes foram construídos nos pátios das escolas de Ferreira do Zêzere com a participação de alunos, professores e auxiliares. O comércio local também aderiu à iniciativa e expôs nas suas montras laços azuis elaborados por alunos.