Hospital de Santarém procura ambiente de trabalho seguro num espaço perigoso

Por ocasião do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, que se assinalou na sexta-feira, 28 de Abril, o serviço que tem a responsabilidade desta área no Hospital Distrital de Santarém (HDS) diz que os “hospitais são locais intrinsecamente perigosos e erradicar totalmente esses perigos é não só utópico como também demasiado dispendioso”. Nesse sentido, é entendimento dos responsáveis da área que as actividades de prevenção devem estabelecer equilíbrio entre riscos e custos de medidas preventivas, numa mútua perseverança pela procura contínua de “um ambiente de trabalho seguro e saudável”.

O hospital salienta que o serviço de segurança e saúde no trabalho “tem vindo a desenvolver diversas actividades, nas diferentes áreas de actuação (médica, enfermagem e técnica) destacando-se o aumento de exames de saúde aos trabalhadores. Em 2022, foram realizados 2132 exames de saúde de admissão, periódicos e ocasionais.

Em termos de acidentes de trabalho, o hospital salienta a redução em cerca de 10% de acidentes de trabalho em 2022 por implementação de medidas preventivas, formação e informação em matéria de segurança e saúde aos trabalhadores.

O Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do HDS pretende ser reconhecido pela “promoção de locais de trabalho mais seguros e saudáveis, com participação activa de todos os trabalhadores, contribuindo para o aumento da cultura de segurança interna e sustentabilidade institucional”.