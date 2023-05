Incêndio danifica casa em Rio de Couros

Um homem ficou ferido na sequência de uma fuga de gás que deu origem a um incêndio numa habitação em Rio de Couros, concelho de Ourém. Segundo o comandante dos Bombeiros de Caxarias, Nuno Mendes, tratou-se de “uma fuga de gás que deu origem a um incêndio”. O incidente provocou um ferido ligeiro, um homem com cerca de 50 anos, que foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Nuno Mendes esclareceu que a casa ficou parcialmente destruída e que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ourém foi contactado, “mas não houve desalojados”. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo adiantou que o alerta chegou às autoridades às 17h17 tendo acorrido ao local 13 operacionais apoiados por cinco viaturas, das corporações de Caxarias e Ourém e da Guarda Nacional Republicana. “O incêndio foi prontamente extinto pelos bombeiros”, acrescentou esta fonte.