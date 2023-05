Lixo no Tejo danificou barco Liberdade de Vila Franca de Xira

O barco varino Liberdade, um dos símbolos turísticos do concelho de Vila Franca de Xira, está sem navegar desde o final do ano passado e só deverá retomar a sua actividade regular no final de Junho. A informação foi avançada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, na última reunião de câmara onde confirmou a adjudicação dos trabalhos de reparação da embarcação.

“Por norma, nesta altura do ano o barco já estaria a navegar depois da manutenção anual mas infelizmente estava a navegar e um resíduo qualquer que estava no rio, uma rede perdida ou algo do género, prendeu-se no veio da hélice e provocou uma avaria que obrigou a uma reparação complexa”, lamentou o autarca.

O executivo diz estar a fazer tudo o que é possível para que o barco retome as operações turísticas ainda a tempo do Verão. “Temos um conjunto de passeios no Tejo que têm tido muito sucesso e para nós é fundamental ter o barco pronto até ao Colete Encarnado”, frisou o autarca.