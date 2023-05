Recomendação para auditoria externa à Divisão de Urbanismo de Torres Novas

Proposta surge na sequência da detenção de dois funcionários daquele serviço por suspeita de corrupção.

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, no dia 27 de Abril, por unanimidade, uma recomendação para a realização de uma auditoria externa à Divisão e Urbanismo do município na sequência da detenção de dois funcionários daquele serviço por suspeita de corrupção.

Em comunicado, o Bloco de Esquerda, autor da proposta, afirma que a situação da Divisão de Urbanismo da Câmara de Torres Novas “e as situações de corrupção” foram objecto de várias intervenções de todas as bancadas, “evidenciando o desconforto existente entre os/as autarcas e a necessidade de tomar medidas”.

Na mesma reunião foi ainda aprovada uma recomendação do BE, também por unanimidade, para a celebração do Dia Mundial contra a Homofobia, a 17 de Maio, “içando a bandeira arco-íris nos paços do concelho”.