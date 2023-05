Remodelação da rede de água na Estrada do Bom Nome

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira vão avançar com uma obra de remodelação da rede de abastecimento de água na Estrada Nacional 248, entre os quilómetros 27,2 e 27,4 e em parte da Estrada do Bom Nome, em São João dos Montes. A proposta de abertura de concurso público para os trabalhos foi aprovada em reunião de câmara por unanimidade e comporta um custo a rondar os 239 mil euros com um prazo de execução de 120 dias.

A obra surge na sequência de dificuldades reportadas pela Divisão de Águas e Saneamento dos SMAS no que diz respeito à capacidade de transporte da conduta adutora e distribuidora de água entre o reservatório da Quinta dos Bacelos e o reservatório de A-dos-Loucos.