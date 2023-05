Santarém assinalou Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santarém organizou a Estafeta do Laço Azul, que percorreu diversas escolas do concelho e terminou no dia 28 de Abril no Jardim da Liberdade. A iniciativa decorreu ao longo do mês de Abril e contou com a colaboração da Câmara de Santarém, protecção civil e forças de segurança, levando um laço gigante decorativo em tons de azul, com o objectivo de sensibilizar a comunidade para responsabilidade na prevenção dos maus tratos na infância.

O final do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância foi também assinalado com a construção de um laço azul humano pelas crianças no Jardim da Liberdade. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, referiu que o município de Santarém voltou a associar-se a esta campanha para chamar a atenção sobre os maus tratos que as crianças sofrem, mas também para sensibilizar as famílias no esforço para prevenir o abuso infantil e a negligência infantil.

O Movimento do Laço Azul teve origem em 1989, nos Estados Unidos da América, quando uma avó, depois de saber que os seus netos tinham sido vítimas de maus-tratos por parte dos pais, amarrou um laço azul à antena do seu carro como forma de alertar para o combate aos maus-tratos na infância.