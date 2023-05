“Bibliotecando” é uma aposta cultural de sucesso em Tomar

13ª edição do Bibliotecando decorreu na Biblioteca Municipal de Tomar e envolveu uma parceria entre o município e vários estabelecimentos de ensino do concelho. Escritor Mário Cláudio foi homenageado pela sua vasta obra literária.

A edição deste ano do Bibliotecando, que teve como tema “Margem e caminho: leituras da fronteira”, reflectiu sobre a condição humana e a sua dimensão de liberdade e criatividade. A iniciativa decorreu nos dias 5 e 6 de Maio, na Biblioteca Municipal Dr. António Cartaxo da Fonseca, em Tomar, e resultou de uma parceria entre várias entidades, nomeadamente os agrupamentos de escolas do concelho, o município, o Centro de Formação “Os Templários”, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e o Centro Nacional de Cultura.

Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, marcou presença na sessão de abertura. Aproveitou para relembrar que este ano se realiza a Festa dos Tabuleiros e fez um paralelo com o Bibliotecando, realçando que ambas as iniciativas envolvem toda uma comunidade e são espaços de partilha de ideias e de aprendizagem. Esta foi, nas suas palavras, mais uma edição de sucesso depois de três anos de pandemia em que as coisas foram quase todas realizadas à distância. “É um evento que faz da cidade de Tomar e de todo o concelho uma referência no panorama da cultura nacional”, sublinhou.

O ponto alto da 13ª edição do evento foi a homenagem ao escritor Mário Cláudio, que recebeu o prémio no primeiro dia da iniciativa pelas mãos de João Coroado, presidente do IPT. Mário Cláudio é autor de uma vasta obra que engloba livros de ficção, crónica, poesia, dramaturgia, ensaio e literatura infanto-juvenil. No seu discurso viajou até à sua juventude, contou algumas experiências marcantes na sua vida, como a o período na faculdade e a Guerra do Ultramar, e deu conselhos aos mais jovens.

O Bibliotecando envolveu ainda algumas iniciativas paralelas como a feira de livros de autores presentes nos painéis e o espectáculo “Poesia Cantada”, da autoria de José Santos e Rui Sérgio.