Festa do Livro de Ourém fortaleceu hábitos de leitura nos mais jovens

Festa do Livro de Ourém estimulou a imaginação, curiosidade e empatia promovendo uma sociedade mais informada e participativa. Iniciativa teve cerca de 2.500 participantes.

A sexta edição da Festa do Livro de Ourém decorreu entre os dias 15 e 23 de Abril e foi considerada um sucesso. A actividade decorreu em estreita colaboração da biblioteca com o Teatro Municipal de Ourém, agrupamento de escolas, colégios e associações culturais do concelho e ainda com a Livraria Arquivo. O balanço aponta para uma iniciativa que fortaleceu hábitos de leitura, proporcionou oportunidades para toda a comunidade em prol do desenvolvimento criativo individual, estimulou a imaginação, a curiosidade e a empatia promovendo uma sociedade mais informada e participativa. Salienta-se o envolvimento e participação dos oureenses com particular referência à comunidade educativa, que muito contribuiu para a dinamização da Festa do Livro que, este ano, contou com mais de 2.500 visitantes.

Destaca-se na programação deste ano a Final Intermunicipal do Médio Tejo do Concurso Nacional de Leitura, a Caminhada Literária, dedicada aos Clássicos da Literatura Mundial, com a parceria do Centro Qualifica da Insignare. A programação contou com diversas actividades e momentos de reflexão nomeadamente encontro com escritores nacionais, autores oureenses, ateliês de mediação de leitura, teatros infantis, o sarau de Poesia e Música com o tema “Poesia para a Paz e a Harmonia”, o concerto/recital “Poesia Homónima” de Júlio Resende e Júlio Machado de Vaz, e “Contopias” por Jorge Serafim.

Alguns dos convidados desta edição foram José Milhazes, Júlio Resende, Júlio Machado Vaz, Jorge Serafim, Fátima Lopes, OUREARTE – Escola de Música e Artes de Ourém, Chorus Auris, entre outros.