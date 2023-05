Festa dos Tabuleiros serviu de mote para projecto do Teatro Nacional D. Maria II em Tomar

Primeira sessão do “Porvir” reuniu alguns munícipes de Tomar para um final de tarde dedicado à Festa dos Tabuleiros, às suas histórias e tradições.

O auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, recebeu a primeira sessão do “Porvir”. A iniciativa, promovida pelo Teatro Nacional D. Maria II em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian e com município, faz parte da Odisseia Nacional, projecto também do Teatro Nacional. Léa López explicou a O MIRANTE o conceito do projecto que percorre as escolas do país de norte a sul e ilhas. O objectivo principal é criar ligações entre as pessoas e os acontecimentos mais marcantes dos concelhos visitados. As formas utilizadas são diversas, nomeadamente através de uma caminhada, um almoço ou um teatro. Lara Soares, Sandra Barros e Inês Vicente, da Burilar, também fazem parte da equipa criativa.

Como a Festa dos Tabuleiros decorre no mês de Julho, Lara Soares, artista plástica, explicou que não havia maneira de fugir ao tema. Percorreram a cidade em busca de informações, visitaram várias freguesias, falaram com as pessoas e foram-se apercebendo de como a Festa é importante para a população. Foi nessas visitas que conseguiram retirar ideias para o projecto, que teve como produto final uma peça de teatro “às escuras” com os protagonistas de olhos vendados. “Se a Festa se faz através de cor e a visão é o sentido mais utilizado activar os outros sentidos”, referiram. Todos os participantes estiveram envolvidos na actividade estando reunidos em pares. Quando ouviam palmas partilhavam o que mais gostam na Festa e depois o que menos gostam. “Decoração”, “flores”, “ruas”, “levantar dos tabuleiros”, “vaidade”, “multidão” e “peso do tabuleiro” foram algumas das palavras mais proferidas.

Os próximos ensaios decorrem no Auditório da Escola Jácome Ratton nos dias 24 e 25 de Maio, 1 e 2 de Junho, 6 a 9 de Junho. As apresentações finais são dias 10 e 11 de Junho.