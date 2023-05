Mariza volta a cantar na Monumental Celestino Graça em Santarém

A fadista Mariza vai voltar a actuar na Monumental Celestino Graça, em Santarém, no dia 23 de Junho, afirma uma nota do município de Santarém, que define como objectivo a realização anual de “três grandes momentos musicais” nesse espaço.

Segundo o vice-presidente e vereador com os pelouros do Turismo e dos grandes eventos, João Leite, a Monumental Celestino Graça, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, “é um palco único para a realização de diversos eventos”, iniciativas que “dinamizam a economia local e projectam Santarém a nível nacional”. O concerto de Mariza é promovido pela Xpectacle, do grupo PMFH, acrescenta o comunicado.