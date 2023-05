Noite de fados abre Festas de São Brás na Barrosa

As Festas em Honra de São Brás, na freguesia da Barrosa, concelho de Benavente, arrancam na quarta-feira, 17 de Maio, com a abertura das tasquinhas pelas 19h00, seguindo-se, pelas 21h00, uma noite de fados. O espectáculo conta com a presença dos fadistas Francisco Pedro, Diana David, António Rodrigues e José Grilo, acompanhados à viola por Ricardo Chitas e Pedro Marques na guitarra portuguesa.

No dia seguinte as tasquinhas reabrem pelas 12h30 para almoços e petiscos e pelas 16h00 celebra-se a eucaristia, seguida de procissão. Ainda durante a tarde vão actuar os alunos da Escolinha de Folclore da AREPA e pelas 19h00 há baile com Telmo Faria.