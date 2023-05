Parque Ambiental de Santa Margarida desafia a fotografar insectos

O Parque Ambiental de Santa Margarida está a dinamizar, durante o mês de Maio, a actividade “Vamos fotografar os insectos polinizadores de Constância”. O objectivo é desafiar os participantes a descobrir que insectos garantem a polinização das plantas com flor do concelho de Constância e dar a conhecer o projecto denominado Polinizadores de Portugal. Os interessados podem obter mais informações no Parque Ambiental, presencialmente, através do endereço de correio electrónico parqueambiental@cm-constancia.pt ou contactando o número de telefone 249 736 929.