Sociedade Filarmónica Alcanedense há 125 anos ao serviço da comunidade

A Sociedade Filarmónica Alcanedense celebrou 125 anos de existência no dia 1 de Maio com uma sessão solene e um concerto nas instalações da ARCA - Associação Recreativa e Cultural de Alcanede, em que para além da banda aniversariante actuou ainda a Banda Filarmónica Simão da Veiga, de Lavre.

A festa de aniversário teve sala cheia e contou com a participação do vereador da Câmara de Santarém, Diogo Gomes, e do presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Joaquim Vieira, que na pessoa do presidente da Sociedade Filarmónica Alcanedense, José Antunes, congratularam a colectividade pela sua longevidade e trabalho ao serviço da cultura e da comunidade. Diogo Gomes convidou a ex-vereadora Carmen Antunes, natural de Alcanede, para o acompanhar na entrega de uma placa comemorativa à Sociedade Filarmónica Alcanedense.