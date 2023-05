Inscrições abertas para o Trail Abrantes 100

Estão abertas as inscrições para a sexta edição do Trail Abrantes 100, uma prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal que integra os Circuitos Nacionais de Trail Ultra Endurance (TA100 – K100), Trail Ultra (TA100 – K50) e Trail (TA100 – K25), que se vai realizar a 14 de Outubro de 2023. Esta competição, reconhecida pela International Trail Running Association, surgiu em 2016 para assinalar o centenário de Abrantes e teve na sua última edição, em 2022, cerca de 650 atletas inscritos, provenientes da Alemanha, Roménia, Espanha, Brasil e Portugal.

Os participantes têm a possibilidade de realizar percursos de 100km, 50km, 25km, estafeta 2x50km, estafeta 4x25km e Kids (prova lúdica para crianças). Todos os percursos, destaca a organização em comunicado, estão bem assinalados e têm postos de abastecimento e controlo. As partidas estão previstas para a 01h00 do dia 14 (100km e Estafetas), 08h00 (50km), 10h00 (25km) e 15h00 (Kids). A prova é organizada pela Câmara de Abrantes em parceria com o Clube de Orientação e Aventura (COA) e as inscrições podem ser feitas até 1 de Outubro em www.trilhoperdido.com.