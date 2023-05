Chef Victor Felisberto na Mostra Gastronómica do Peixe do Rio

O Restaurante Casa Chef Victor Felisberto vai estar presente na primeira edição da Mostra Gastronómica do Peixe do Rio, que decorre na Golegã, de 11 a 14 de Maio, inserida no Festival da Biosfera, que surge na Golegã, em plena Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, território de distinta singularidade, banhado pelos rios Almonda, Tejo e Alviela.

Neste evento está também programado um Show Cooking, com o Chef Victor Felisberto que pretende mostrar algumas das formas de confecionar o peixe do rio. Visite o espaço aberto ao público durante os três dias de mostra e desfrute dos pratos de Peixe do Rio que o Chef dispõe: o Lombo de Carpa com Lagostins do Rio e a Barriga de Carpa com Mousseline de Alho.