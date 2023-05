Escola Profissional de Rio Maior vai ter Centro Tecnológico Especializado na indústria

A aprovação da candidatura a Centro Tecnológico Especializado foi divulgada durante as jornadas profissionais da escola, que juntaram alunos do 9º ano de escolas da região, empresários e encarregados de educação. As jornadas são um momento de divulgação das actividades e da oferta de cursos para o próximo ano lectivo.

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável estiveram em evidência nas 30ªs Jornadas Profissionais da Escola Profissional de Rio Maior. Além das exposições preparadas por alunos e professores, um dos temas também desenvolvido durante os três dias foi a candidatura aprovada a Centro Tecnológico Especializado na área da Indústria, que permitirá a aquisição de um vasto leque de equipamentos tecnológicos, bem como a reabilitação dos espaços oficinais existentes.

A iniciativa tem como intenções a promoção deste tipo de ensino, bem como divulgar o projecto educativo da escola junto da comunidade. As jornadas visam ainda mostrar as actividades dos cursos em funcionamento e da oferta formativa para o próximo ano lectivo. O fortalecimento das relações de cooperação e a interacção da escola com as famílias, as empresas e o meio envolvente é outra das áreas que a escola pretende evidenciar com as jornadas profissionais, que decorreram de 3 a 5 de Maio.

Durante os três dias, a escola recebeu os alunos do 9º ano de escolas da região, empresas parceiras, alguns alunos do 1º ciclo de escolas de Rio Maior e ainda os Encarregados de Educação para o encerramento das actividades. Quem participou nas jornadas ficou a saber que no próximo ano lectivo a Escola Profissional de Rio Maior vai ter os cursos profissionais, nível IV, de Técnico de Manutenção Industrial / Eletromecânica; Técnico de Electrónica, Automação e Computadores; Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Técnico de Acção Educativa.

Durante os 3 dias de Jornadas Profissionais, a escola recebeu os alunos dos nonos anos da região, as suas empresas parceiras, alguns alunos de 1º ciclo de escolas de Rio Maior e ainda os Encarregados de Educação para o encerramento das actividades. Para além das exposições preparadas por alunos e professores, um dos temas também desenvolvido durante os 3 dias foi a candidatura aprovada a Centro Tecnológico Especializado na área da Indústria, que permitirá a aquisição de um vasto leque de equipamentos tecnológicos, bem como a reabilitação dos espaços oficinais existentes.