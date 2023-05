Feira Maria Moleira em Vila Moreira

A 7ª edição da Feira Maria Moleira, em Vila Moreira, decorre nos dias 13 e 14 de Maio nesta localidade do concelho de Alcanena. As festividades abrem às 10h00 com um peditório à população a favor da realização das Festas de São João deste ano e é acompanhado pela Bandinha Mirense. À noite há serviço de jantares e a actuação da Banda Sempr’Abrir. No domingo o programa tem várias actividades e começa às 8h30 com uma caminhada de oito quilómetros promovida pelo núcleo do SCP de Alcanena. O dia é preenchido com uma exposição de pintura de Clotilde Raposo, zumba com Neuza Duarte (11h30), serviço de almoços e de lanches e entre as 16h00 e as 19h00 há insuflável e pinturas faciais para os mais novos.