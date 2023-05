Mação goleia Benavente por 60-0 e vence distrital de futsal

Dois desses três eram miúdos de escalões inferiores. Provavelmente foram obrigados a ir a troco de qualquer coisa. É assim que se quer passar valores à juventude? Uma vergonha numa modalidade em que o país é bicampeão europeu e campeão do mundo.

João Pedro Martins

As duas equipas deviam ser irradiadas do desporto no nosso distrito e dar a vitória do campeonato ao Vitória de Santarém, bem como demitir os dirigentes do futsal do distrito coniventes com esta desonra para o desporto ribatejano.

Constantino Cardinho Barragon