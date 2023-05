AIP leva empresas ao Brasil e México

Meia dezena de empresas da área de tecnologias e inovação integram a missão empresarial que a Associação Industrial Portuguesa (AIP) realiza no Brasil e México. Os empresários vão estar em São Paulo e na Cidade do México de 14 a 21 de Maio para visitarem empresas do sector e trocarem experiências com empresários. A viagem de negócios inclui sessões de networking com empresários, empreendedores e organismos locais e visitas a incubadoras, centros de aceleração e inovação, startups e empresas de base tecnológica.

A missão empresarial insere-se no projecto de internacionalização da AIP, que envolve parcerias de PME com os grupos fortemente internacionalizados Mota Engil, SONAE, Grupo Pestana, EDP e Tekever.