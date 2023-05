Motociclista perdeu a vida em acidente no Porto Alto

Faleceu o condutor do motociclo que, no dia 6 de Maio, colidiu com um veículo ligeiro na Estrada Nacional 118, que liga o Porto Alto a Alcochete. Diogo Filipe dos Santos de Jesus tinha 31 anos e residia em Cheganças, no município de Alenquer. No local, perto da Companhia das Lezírias, as equipas de socorro ainda conseguiram reverter a paragem cardiorrespiratória mas Diogo Jesus não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no Hospital de Vila Franca de Xira. O alerta para o acidente foi dado pelas 17h47. A GNR está a investigar as causas da ocorrência.