Azambuja adquire cadeiras de rodas para escolas

A Câmara de Azambuja comprou três cadeiras de rodas que entregou aos três agrupamentos de escolas do concelho. A medida vai ao encontro da necessidade manifestada pelos agrupamentos face à falta de equipamento específico que permita a deslocação de estudantes com mobilidade reduzida em diversas actividades. As cadeiras de rodas foram entregues nas escolas-sede dos agrupamentos de escolas de Azambuja, de Vale Aveiras e do Alto de Azambuja.