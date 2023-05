Despiste na A1 junto a Fátima fez três feridos

Três pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, devido ao despiste de um veículo ligeiro de passageiros na auto-estrada do norte (A1), junto a Fátima, na manhã de sábado, 6 de Maio. Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo disse à Lusa que o acidente aconteceu no sentido Sul-Norte ao quilómetro 121/122, junto a Fátima, concelho de Ourém. De acordo com a mesma fonte “há três feridos, um dos quais uma criança, que já foi transportada de ambulância para o hospital de Leiria”. As outras duas vítimas ficaram encarceradas, sendo desencarceradas pelos bombeiros. O alerta foi dado pelas 11h20.