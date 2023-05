Detido por violência doméstica em Ourém

Suspeito ameaçava a vítima, sua companheira de 48 anos, com recurso a armas de fogo.

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Fátima, deteve um homem de 52 anos por violência doméstica, no concelho de Ourém. A detenção realizou-se na terça-feira, 2 de Maio. Os militares da Guarda apuraram que o suspeito ameaçava a vítima, sua companheira de 48 anos, com recurso a armas de fogo. No seguimento da investigação policial, foi realizada uma abordagem e uma revista de segurança ao indivíduo, tendo sido ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos. No decorrer da acção foi apreendido, como medida cautelar, uma pistola, duas espingardas e 14 munições.

O detido foi constituído arguido e aguarda, nas instalações da Guarda, a apresentação do Tribunal Judicial de Santarém, para aplicação das medidas de coacção. A acção policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Santarém.