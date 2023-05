Duas centenas de proprietários notificados para limpar terrenos em Azambuja

No concelho de Azambuja foram notificadas 198 pessoas proprietárias de terrenos urbanos e terrenos rústicos para efectuarem a limpeza dos mesmos. A informação foi dada pelo presidente do município de Azambuja, Silvino Lúcio, durante a última sessão da assembleia municipal em resposta ao presidente de Junta de Aveiras de Baixo, José Martins.

O prazo para a limpeza de terrenos florestais, recorde-se, terminou a 30 de Abril e os proprietários que não o tenham feito arriscam-se a uma coima que pode chegar aos cinco mil euros para pessoas singulares e até 25 mil euros para pessoas colectivas. Desde essa data que as câmaras municipais podem fazer-se substituir aos proprietários na limpeza da vegetação ficando estes obrigados a permitir o acesso e a suportar posteriormente os custos da acção ao município.