Empresário desapareceu em Castelo do Bode

Um empresário de 50 anos desapareceu no domingo, 7 de Maio, no rio Zêzere, na Albufeira de Castelo do Bode, no concelho de Abrantes, durante um passeio de barco. O homem estava acompanhado pela namorada, de 27 anos, que contou que o companheiro desapareceu depois de ter caído à água.

O alerta foi dado às 20h38 e a embarcação em que seguia o casal foi encontrada junto a uma das margens do rio Zêzere com o motor e as luzes ligadas, mas sem ninguém a bordo. Foi encontrada droga no interior do barco e até à data de fecho desta edição o empresário, natural do Porto, continuava desaparecido. A Guarda Nacional Republicana alargou o perímetro de buscas envolvendo equipas de mergulhadores apoiadas por drones, os Bombeiros e Abrantes e Protecção Civil.