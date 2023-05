Hospital de Santarém organiza caminhada “Nascer em Santarém”

O Hospital Distrital de Santarém (HDS), em particular o Bloco de Partos, integrado no Serviço de Ginecologia/Obstetrícia, vai organizar mais uma edição da Caminhada “Nascer em Santarém”, sob o mote “Venha caminhar em família!”. A iniciativa realiza-se a 21 de Maio em parceria com a Câmara de Santarém. O evento tem início às 9h30, com concentração na Casa do Campino, em Santarém, e a partida agendada para as 10h00. O percurso termina nas Portas do Sol, seguindo-se um espectáculo de ginástica acrobática com a Acros AAS, vencedora do Got Talent Portugal, que terá lugar no auditório das Portas do Sol. As inscrições decorrem até 18 de Maio. O levantamento dos packs da caminhada deve ser feito na Farmácia Mendonça, em Santarém, nos dias 19 e 20 de Maio, entre as 09h00 e as 21h00.