Obras no Mercado de Santarém prontas até ao Verão

O próximo dia 22 de Junho é a nova data limite apontada para a conclusão da empreitada de requalificação e modernização do Mercado Municipal de Santarém, que decorre desde o Verão de 2019 com muitos contratempos pelo caminho. A informação foi dada na última assembleia municipal pelo vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite. As vedações colocadas em redor do edifício já começaram a ser removidas.

O mesmo autarca tinha, há alguns meses, apontado o final de Fevereiro para conclusão da empreitada, mas houve necessidade de realizar alguns trabalhos complementares não previstos nomeadamente na estrutura em ferro da cobertura do espaço, que dilataram o prazo.