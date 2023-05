Confraria Ibérica do Tejo encaixa 4 mil euros por organizar Fórum Ibérico

A Associação Confraria Ibérica do Tejo recebeu um apoio financeiro de 4.130 euros da Câmara de Vila Franca de Xira para organizar o quarto Fórum Ibérico do Tejo. A proposta, que visou ajudar a associação a suportar despesas logísticas e materiais decorrentes da promoção, organização e dinamização do evento, foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo camarário. O município justificou o apoio com a importância do evento e a discussão de “temas relevantes” para a salvaguarda, promoção e afirmação do rio Tejo.

O evento teve lugar nos dias 15 e 16 de Abril na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. O tema deste ano foi “O Tejo e a emergência climática” e contou com a presença de especialistas portugueses e espanhóis nas áreas da economia e da gestão ambiental, entre outros. Em reflexão estiveram as políticas de gestão do rio, das comunidades ribeirinhas e da defesa do património social, paisagístico, ecológico e económico.

A Confraria Ibérica do Tejo é uma plataforma sem fins lucrativos que tem como objectivo promover e defender a sustentabilidade da bacia hidrográfica do Tejo e tem vindo a alertar para o impacto das alterações climáticas no rio, que se traduzem, nomeadamente, numa redução mais acentuada do caudal.