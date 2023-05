Fascículos de 1948 de Maria Lamas reeditados em fac-simile

Obra “As mulheres do meu país” foi escrita há mais de 70 anos pela jornalista de Torres Novas Maria Lamas e estava há muito esgotada.

A obra “As mulheres do meu país”, escrita há mais de 70 anos pela jornalista Maria Lamas e há muito esgotada, vai ser reeditada este ano em 15 fascículos mensais e em edição fac-similada como os originais. Escritora, jornalista e feminista, Maria Lamas, nascida em Torres Novas, em 6 de Outubro de 1893, destacou-se na luta pelos direitos das mulheres. Escreveu, nos anos de 1940, o livro “As mulheres do meu país”, retrato da condição das mulheres portuguesas na primeira metade do século XX, como viviam e trabalhavam. Para esse trabalho, Maria Lamas percorreu o país, entre 1947 e 1949, indo a várias localidades de norte a sul e ilhas, para retratar as dificuldades que as mulheres passavam e as particularidades das suas vidas. Maria Lamas tinha acabado de ser afastada da revista Modas e Bordados, e o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que dirigia, fora encerrado. Sem perspectiva de emprego, sem apoios, sem editora, montou uma sociedade para publicar “As mulheres do meu país”, trabalho com o qual pretendia mostrar que, contrariamente ao apregoado pelo Governo, as mulheres não estavam protegidas. A obra foi publicada em fascículos entre 1948 e 1950; depois foi reunida num único volume e reeditada em 2002, pela Caminho, estando há muito esgotada e fora de circulação. Estes fascículos vão agora voltar a ser editados, à ordem de um por mês, como originalmente, numa iniciativa conjunta de A Bela e o Monstro e do jornal Público, ainda sem data anunciada.