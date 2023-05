Rancho Verde Pinho em Ourém comemorou 34 anos de vida

O Rancho Folclórico Verde Pinho é uma referência do folclore e etnografia da União de Freguesias de Rio de Couros Casal dos Bernardos e celebrou 34 anos de existência com um almoço-convívio, que se realizou no domingo 14 de Maio. A festa decorreu na sede da associação, em Carvalhal do Meio, Rio de Couros, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque, e da vereadora Isabel Costa. Durante a tarde decorreu o tradicional folclore, que para além do muito público presente, contou com a participação do Racho Folclórico Etnográfico da Casa do Povo de Maças de D. Maria – Alvaiázere, e do Rancho Folclórico Pinheiro e Cabiçalva – Ourém.