The Lucky Duckies abrem concerto de Michael Bolton em Oeiras

Os The Lucky Duckies, banda da Póvoa de Santa Iria, vão abrir o concerto de Michael Bolton no festival Jardins do Marquês em Oeiras e a actuação está marcada para 27 de Junho. Os preços dos bilhetes vão dos 30 aos 70 euros e o festival conta já com nomes grandes no cartaz, incluindo Sara Correia, António Zambujo, Camané, Ricardo Ribeiro, Liniker, Maria Bethânia, Pink Martini e Joss Stone.

Os The Lucky Duckies, banda liderada por Marco António, promete animar a plateia da terceira edição do festival com muito rock and roll, incluindo o single “Tu Vuo Fa L’Ámericano”, que já tem oito milhões de visualizações no YouTube. Os The Lucky Duckies além dos grandes clássicos têm também os seus próprios originais. Já Michael Bolton, glória da pop dos anos 80 e 90, que deu voz a êxitos como “How Can We Be Lovers” ou “When a Man Loves a Woman”, traz também um novo disco na bagagem para apresentar ao público português no primeiro concerto do programa do festival.