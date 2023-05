Abrantes Clube de Padel vai dinamizar modalidade nos campos municipais

O recém-criado Abrantes Clube de Padel vai passar a utilizar os dois campos de padel, localizados no Aquapolis Margem Norte, fora dos horários de funcionamento do município, para o desenvolvimento do ensino da modalidade e dinamização do padel em Abrantes. A solicitação do clube foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Abrantes, na qual o presidente do município, Manuel Valamatos, enalteceu a constituição de uma colectividade cuja missão passa pelo ensino e promoção desta modalidade emergente.