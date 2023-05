Atleta do “Parafuso” do Entroncamento vice-campeão zonal de juvenis

Guilherme Cabedal venceu todos os combates até à final do Campeonato Zonal de Judo que decorreu em Rio Maior.

O Grupo Recreativo 1º de Outubro de 1911, também conhecido como “Parafuso”, participou no Campeonato Zonal de Judo em juvenis. A prova, que se disputou em Rio Maior, reúne todos os atletas da zona centro sul, com vista ao apuramento para o Campeonato Nacional do escalão. O “Parafuso” foi representado apenas por um atleta, Guilherme Cabedal, na categoria -55 quilos, que venceu todos os combates até à final. No seu último combate, apesar de bem disputado, não conseguiu ultrapassar o seu adversário, ficando assim com o segundo lugar do pódio. O objectivo traçado foi atingido, uma vez que foi garantida a presença no campeonato nacional da modalidade.

No mesmo dia, a 21 de Maio, a colectividade participou no Projecto Judo +, também em Rio Maior, organizado pela Associação de Judo do Distrito de Santarém. O “Parafuso” foi representado neste torneio pelos seus judocas mais novos, Andriy Zanov´yak, Eduardo Monraia, Diana Teixeira, Gustavo Guedes, Ana Sá e Guilherme Dionísio. Os atletas foram acompanhados pelo técnico João Barbosa.