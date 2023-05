Gimno Clube de Santarém com sete pódios no nacional de trampolins

Clube de Santarém conquistou dois títulos nacionais, quatro segundos lugares e um terceiro na competição que decorreu em Peniche.

Os ginastas do Gimno Clube de Santarém estiveram em bom plano no Campeonato Naciopnal de Trampolim Individual e Sincronizado, tendo conquistado dois títulos nacionais, quatro segundos lugares e um terceiro na competição que decorreu em Peniche. Destaques para Matilde Paveia e Íris Simões que se sagraram campeãs nacionais em trampolim sincronizado na categoria Junior Base e para Gabriel Homem que em dupla com Martim Botelho, do Ateneu Cartaxense, venceram em trampolim sincronizado na categoria de seniores 1ª Divisão.

As duplas Francisca Ilaco/Leonor Baptista e Maria Beatriz Nogueira/Madalena Condeço foram vice-campeãs nacionais em sincronizado, nos escalões de iniciadas e de juvenis, respectivamente. A equipa composta por Íris Simões, Madalena Condeço, Maria Rita Fradique e Maria Beatriz Nogueira sagraram-se vice-campeãs nacionais de juvenis base. A nível individual, Francisca Ilaco foi vice-campeã nacional em iniciadas 1ª divisão e Matilde Paveia foi 3ª classificada em júnior base.