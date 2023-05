Íris Gonçalves com bronze no Campeonato Nacional de Ginástica Artística

Ginastas da UDR Zona Alta tiveram um bom desempenho na principal competição nacional de ginástica artística.

Íris Gonçalves, ginasta da UDR Zona Alta, ficou em 3º lugar na classificação geral individual no Campeonato Nacional de Ginástica Artística Feminina da 1ª Divisão, que decorreu no Centro de Alto Rendimento de Anadia. Íris Gonçalves foi também 3ª nos exercícios de saltos, paralelas e solo, enquanto a outra ginasta do clube de Torres Novas, Leonor Gouveia, alcançou o 3º lugar na trave, considerado o aparelho mais temido da ginástica artística.

O clube destaca a persistência e coragem das duas ginastas numa época marcada pelas alterações das suas vidas pessoais, que lhes limitaram o habitual investimento em treino. A Leonor está no primeiro ano da universidade e a Íris está a fazer o seu estágio como treinadora de Ginástica de Grau I, na UDR Zona Alta, clube que a acolheu desde sua a primeira hora na modalidade, quando tinha apenas 7 anos.

“A UDRZA continua a orgulhar-se do percurso destas suas ginastas que foram e continuam a ser formadas pelos seus treinadores Cátia Almeida e João Viola ao longo dos últimos 13 anos, sendo estes os únicos responsáveis por todo o percurso gímnico de ambas”, destaca a UDR Zona Alta em nota de imprensa.