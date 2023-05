Patinadoras do HC Santarém brilham no escalão de infantis

As patinadoras do Hóquei Clube de Santarém Maria do Céu Fernandes e Mariana Rosa sagraram-se campeã e vice-campeã distrital de patinagem artística, respectivamente, na categoria de infantis. Também em representação do clube escalabitano, Sara Militão alcançou o 11º lugar em cadetes e Maria Beatriz Fernandes o 15º lugar em juniores. O Campeonato Distrital de Patinagem 2023 decorreu em Tomar.