Sarau da associação “Os Raposinhos” foi um sucesso

A tarde de domingo, 14 de Maio, marcou a abertura do Sarau organizado pela Associação Desportiva Os Raposinhos, no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Caneiro, concelho de Ourém. A iniciativa contemplou as demonstrações de ginástica acrobática e karaté, onde os atletas brindaram o público presente com as suas performances. A associação “Os Raposinhos” realiza várias actividades em campos e escolas, visando a instrução organizada para fins desportivos e recreativos. A colectividade dedica-se à instrução de várias modalidades, nomeadamente ginástica acrobática, ginástica sénior, natação, artes marciais e pilates, e ainda à realização de campos de férias.