Torneio Olímpico Jovem distrital em atletismo juntou mais de cem atletas partilhe no Facebook A pista de atletismo do Estádio Municipal de Abrantes recebeu Torneio Olímpico Jovem distrital 2023, que contou com a presença de cerca de cento e dez atletas que competiram pelo apuramento para o Torneio Nacional. Colectivamente, a A20 km de Almeirim foi a equipa vencedora.

Em termos individuais os vencedores das diferentes provas foram os seguintes: 80 M Inic. Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Comprimento Inic. Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Vara Inic. Masc. - Tomás Cavaleiro (A20KM Almeirim); 100 M Juv. Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); Altura Inic. Masc. - Guilherme Mendes (A20 Km Almeirim); Martelo Inic. Fem. - Raquel Rodrigues (JD Almansor); Martelo Inic. Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); 100 M Juv. Fem. - Ana Silva (SC Abrantes); 80 M Inic. Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); 300 M Barr. Juv. Masc. - Afonso Batista (CLAC); 300 M Barr. Juv. Fem. - Mariana Pinheiro (A20Km Almeirim); Peso Inic. Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); Dardo Inic. Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena); 250 M Barr. Inic. Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); 250 M Barr. Inic. Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); Quadruplo Inic. Fem. - Sol Soares (A20Km Almeirim); 1500 M Inic. Masc. - Martim Fernandes (A20Km Almeirim); 1500 M Inic. Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor); 1500 M Obst Inic. Fem. - Luísa Conde (UFC Tomar); 1500 M Obst. Inic. Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim); 1500 M Juv. Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 1500 M Juv. Fem. - Daniela Inácio (JD Almansor); Dardo Inic. Masc. - Luís Bibi (CLAC); Comprimento Inic. Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Comprimento Juv. Masc. - Miguel Costa (CLAC); Altura Inic. Fem. - Laura Reis (GA Fátima); 4000 M Marcha Inic. Fem. - Carolina Carreira (GA Fátima); Vara Inic. Fem. - Sol Soares (A20Km Almeirim); Dardo Juv. Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); 800 M Inic. Masc. - João Lopes (Tramagal SU); 800 M Inic. Fem. - Luísa Conde (UFC Tomar); 100 M Barr. Inic. Masc. - Rafael Deboeuf (GA Fátima); Altura Juv. Fem. - Beatriz Oliveira (CB Abrantes); 80 M Barr. Inic. Fem. - Laura Agostinho (SC Abrantes); Disco Inic. Masc. - Luís Bibi (CLAC); Disco Inic. Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Quadruplo Inic. Masc. - Tomás Alves (GA Fátima); Peso Inic. Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); Peso Juv. Fem. - Beatriz Miguel (UFC Tomar); 250 M Inic. Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); 250 M Inic. Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena).