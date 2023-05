Barragens do Cabril e Castelo do Bode com capacidade acima de 80%

As barragens do Cabril e de Castelo do Bode, no rio Zêzere, estão com capacidade acima de 80%, em situação melhor do que há um ano, disse na segunda-feira, 22 de Maio, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado. “Hoje, a barragem do Cabril, no Zêzere, está com 83% da sua capacidade máxima sendo que o ano passado, por esta altura, estava a 34%”, afirmou, adiantando que Castelo do Bode, que também faz parte da sub-bacia do rio Zêzere, que desagua no Tejo em Constância, “hoje está com 87% e o ano passado estava cerca de 60%”.

À margem da sessão de apresentação de investimentos da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior em Figueiró dos Vinhos, Pimenta Machado reconheceu que este ano a situação é “muito melhor do que o ano passado”, mas defendeu a necessidade de preparar sempre os territórios para aquilo que são os sinais futuros. “[Os estudos] dizem duas coisas muito claras: vamos ter menos água, vamos ter menos precipitação”, declarou, explicando que o roteiro de adaptação às alterações climáticas refere que, “por cada 10 anos, sete vão ser secos”.

Segundo o vice-presidente da APA, “dos últimos 20 anos, dos 10 anos mais secos, seis foram depois do ano 2000”. Assinalou ainda que “há uma redução da precipitação em cerca de 15 a 20%”, pelo que é a este cenário que todos se têm de adaptar. “É muito positiva a situação este ano (…). Este ano estamos muito melhor do que o ano passado. Diria que estamos tranquilos, claramente tranquilos”, adiantou, esclarecendo que em Dezembro e Janeiro houve “eventos de precipitação”.

A situação de seca meteorológica agravou-se em Portugal continental no mês de Abril estando 89% do território continental em seca, 34% da qual em seca severa e extrema, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em Abril do ano passado todo o território de Portugal continental já estava em situação de seca, a maior parte em seca moderada (87,2%).