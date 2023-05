Alcanena cria portal de ligação aos conterrâneos espalhados pelo mundo

A Câmara de Alcanena criou um canal na Internet para “estreitar laços com as comunidades de alcanenenses espalhadas pelo mundo”, num convite à partilha de experiências, mas também ao investimento no concelho. Designado Alcanena 30, numa referência ao ano de 2030, o projecto pretende ser “uma referência para todos a quem o nome Alcanena faz parar e sentir saudade”, afirma em nota o município.

Alcanena 30 corresponde a um convite aos nascidos no município, mas também a outros, não naturais do concelho, a partilhar experiências e sucessos adquiridos, instando-os a investir em Alcanena, prometendo apoio a quem o solicitar, acrescenta a autarquia.