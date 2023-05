Autarcas de Santarém foram ver como andam as obras

Uma comitiva de autarcas da Câmara de Santarém e da União de Freguesias da Cidade andou durante algumas horas a percorrer diversas empreitadas em curso na cidade.

Santarém ganhou um novo miradouro sobre o Tejo e a lezíria com as obras de estabilização da encosta de Santa Margarida. O município vai equipar o local, no prolongamento da Rua de Santa Margarida, com uma cafetaria, transformando-o num local de estadia e lazer com uma paisagem soberba, nas proximidades do miradouro mais emblemático da cidade, o Jardim das Portas-do-Sol.

O novo espaço, que conta também com lugares para parqueamento automóvel, foi visitado a 18 de Maio por uma comitiva de autarcas da câmara e da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que passou também por outras obras em curso na cidade. É o caso da intervenção na vizinha Igreja de São João de Alporão, cuja empreitada de requalificação - que está a durar mais do que o previsto - irá devolver o monumento nacional à visitação.

A requalificação do mercado municipal é outra empreitada que tem sofrido alguns contratempos e que tem queimado sucessivos prazos para a sua conclusão encontrando-se agora na fase final. O município diz em nota de imprensa que está prevista a aprovação do concurso para a concessão a curto prazo e futura ocupação dos espaços comerciais nesta histórica superfície comercial de Santarém.

Na Praça Visconde Serra do Pilar está em curso uma das obras mais impactantes actualmente no centro histórico e que visa modernizar aquela zona nobre da cidade. Os trabalhos sofreram alguns condicionamentos devido à necessidade da intervenção das equipas de arqueologia mas, segundo a autarquia, estão agora a andar “a bom ritmo”. Praticamente concluída está a reabilitação dos blocos de apartamentos do Bairro Calouste Gulbenkian, em Alfange, onde prosseguem trabalhos de arqueologia no espaço onde vai ser criado um parque de estacionamento.

A visita dos autarcas, em que participaram Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, vice-presidente, o vereador Nuno Russo, e o presidente da União de Freguesias da Cidade, Diamantino Duarte, terminou no Campo Chá das Padeiras, onde foram instaladas novas torres de iluminação, em cumprimento com a exigência da Federação Portuguesa de Futebol para que o campo de futebol possa receber competições até à 2ª Liga profissional.