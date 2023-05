Cartaxo Aventura proporciona actividade física durante o Verão

O programa de actividade física Cartaxo Aventura vai dinamizar actividades na natureza até Julho. A programação inclui rapel nos dias 25 de Junho e 16 de Julho, em Porto de Muge, freguesia de Valada, das 10h00 às 12h30; e canoagem nos dias 18 de Junho e 2 de Julho, também em Valada, das 10h00 às 12h30.

A participação é gratuita mas deve ser feita inscrição prévia até à quinta-feira anterior à realização da actividade. As inscrições podem ser efectuadas na Câmara do Cartaxo através do 243 701 250 ou do e-mail desporto@cm-cartaxo.pt. Os participantes menores de 14 anos devem ser acompanhados por um adulto durante as actividades que contam com enquadramento técnico, logístico e seguro.