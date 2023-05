Desmantelada suinicultura ilegal em Benavente

Um homem, de 63 anos, foi identificado pelo Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SPNA) da Guarda Nacional Republicana, por exploração de pecuária ilegal, no concelho de Benavente. No seguimento de uma denúncia a dar conta da existência de uma exploração pecuária ilegal os militares da GNR deslocaram-se ao local tendo constatado que os suínos eram alimentados com cadáveres de outros animais. No seguimento das diligências policiais foram aprendidos 45 suínos e os factos remetidos para o Tribunal de Benavente.