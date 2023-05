Detido suspeito de atear fogo em Abrantes

Incêndio deflagrou em área próxima a habitações, comércio e um posto de combustível. Suspeito é um homem de 60 anos que se encontrava escondido nas proximidades, entre a vegetação.

Um homem, de 60 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), no domingo, 21 de Maio, por ser suspeito de ter ateado o incêndio que deflagrou em área florestal próxima de habitações, comércio e posto de combustível, no concelho de Abrantes. Segundo a PSP, no decorrer das operações foi efectuada busca à zona envolvente onde deflagrava o incêndio, tendo sido localizado nas proximidades o suspeito que se encontrava escondido entre a vegetação. Em sua posse, o homem tinha um isqueiro, que foi apreendido por se suspeitar ter sido utilizado para a ignição do fogo.

O alerta para o incêndio foi dado às 05h00, tendo sido de imediato accionados os meios policiais e várias corporações de bombeiros para o local. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.