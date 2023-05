Escuteiros de Vialonga ajudam a limpar Mata do Paraíso

Um grupo de crianças e jovens do Grupo de Escuteiros de Vialonga ajudou a limpar a Mata do Paraíso em Vialonga, uma iniciativa realizada a 22 de Abril para assinalar o Dia da Terra. A acção de limpeza contou com o apoio do Departamento de Ambiente e Espaço Público da Câmara de Vila Franca de Xira e a acção teve como objectivo sensibilizar e envolver os mais novos para as temáticas da preservação da biodiversidade despertando consciências para o problema da poluição. Através sobretudo da remoção de plantas invasoras e acumulados de folhagem seca a acção focou-se também na remoção de resíduos plásticos mitigando os seus impactos na ribeira da Fonte Santa.