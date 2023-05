Incêndio de Benavente causou um ferido e sete hectares de área ardida

Centenas de operacionais, apoiados por meios aéreos, estiveram no combate ao fogo que deflagrou junto ao nó da auto-estrada 10 e 13, em Benavente.

Sete hectares de área ardida e um ferido é o balanço do incêndio que deflagrou na quinta-feira, dia 18 de Maio, em Benavente, no Vale Baeta, junto ao nó da auto-estrada 10 e 13. O fogo começou numa zona de pasto, junto à antiga pedreira, mas alastrou por causa do vento e chegou a galgar a auto-estrada.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Benavente, José Nepomuceno, as bermas da auto-estrada estavam limpas mas, devido ao vento, o fogo teve projecções. As chamas estiveram perto de uma pecuária. Um dos trabalhadores que ajudou no combate ao fogo tropeçou num buraco e ficou com queimaduras de segundo grau no pé, tendo sido transportado para o hospital pelos Bombeiros de Benavente.

O combate às chamas começou pelas 11h00 e os trabalhos foram dados por concluídos pelas 16h00. Estiveram no terreno 130 operacionais, 30 viaturas e dois meios aéreos de combate e um meio aéreo de reconhecimento. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela GNR.