Jardim público de Amiais de Baixo foi inaugurado

O jardim público de Amiais de Baixo foi inaugurado pelo presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Duarte Neto, e pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, num momento solene que contou ainda com a presença do presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Joaquim Neto, e de diversos autarcas do município e da freguesia.

O novo espaço de fruição pública dispõe de uma área multifuncional de utilização recreativa, com equipamentos lúdicos para a prática de desporto, um parque infantil e espaços de lazer. Ricardo Gonçalves destacou a vontade das autarquias em fazer sempre mais, enquanto Duarte Neto agradeceu a todos os que estiveram envolvidos nesse projecto, e em especial, à Câmara de Santarém.