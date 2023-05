Ourém financia ampliação de lar e centro de dia em Atouguia

A Câmara de Ourém vai financiar a ampliação do lar e centro de dia do Centro Social e Paroquial de Atouguia. O protocolo assinado entre as duas entidades “prevê a atribuição de um apoio financeiro até ao montante de 117.081 euros, valor correspondente a 50% do valor elegível privado, não comparticipado, previsto realizar pela entidade no âmbito da despesa” aprovada na candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais.