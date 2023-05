Politécnico mostra circuito ecológico do Complexo Andaluz

Estudantes da licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza, do Instituto Politécnico de Santarém (IPS), apresentaram na tarde de 17 de Maio o Circuito Ecológico do Complexo Andaluz criado com o apoio do docente recentemente reformado, Luís Filipe Ferreira. O programa incluiu uma actividade de artes plásticas e um lanche partilhado.

“Por ter dado um grande contributo no desenvolvimento da licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza (que envolveu as escolas superiores de Educação, Agrária e de Desporto de Rio Maior, do Politécnico de Santarém) e na orientação de estágios, docentes e estudantes deste curso organizaram esta iniciativa, de entrada livre e aberta à comunidade académica e à comunidade local”, afirmou o IPS em comunicado.